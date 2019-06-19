Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне равномерно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,9%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,42 грн до 26,27 грн (-0,6%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,42/26,46 до 26,19/26,21 (-0,9%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,26/26,51 до 26,05/26,31 (-0,8%/-0,7%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%, что не намного больше его стандартного значения на спокойном рынке (около 0,9%).

По прогнозам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать снижение доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,0 грн, а наличный доллар в банках — около 25,8/26,1 грн”, – прогнозирует эксперт.