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В Украине скоро появится обновленный JAC S3

В Украине скоро появится обновленный JAC S3

Китайская компания JAC представила на местном рынке обновленный компактный кроссовер JAC S3. Его продажи должны стартовать уже в следующем месяце.

Кроссовер получил довольно заметные изменения в дизайне кузова. Обращает на себя внимание, прежде всего, новая передняя часть кузова с двухэтажной архитектурой светотехники. У заднего бампера теперь нет фальшивых патрубков выпускной системы.

Салон отделан новыми, более качественными материалами. Появилась новая информационно-развлекательная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем. Если раньше у кроссовера был небольшой люк, то теперь вместо него большая панорамная крыша. В принципе, это все изменения в салоне. Они не такие большие, как изменения в дизайне кузова.

По материалам autonews.ua
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