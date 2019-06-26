В Украине скоро появится обновленный JAC S3

Китайская компания JAC представила на местном рынке обновленный компактный кроссовер JAC S3. Его продажи должны стартовать уже в следующем месяце.
Кроссовер получил довольно заметные изменения в дизайне кузова. Обращает на себя внимание, прежде всего, новая передняя часть кузова с двухэтажной архитектурой светотехники. У заднего бампера теперь нет фальшивых патрубков выпускной системы.
Салон отделан новыми, более качественными материалами. Появилась новая информационно-развлекательная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем. Если раньше у кроссовера был небольшой люк, то теперь вместо него большая панорамная крыша. В принципе, это все изменения в салоне. Они не такие большие, как изменения в дизайне кузова.
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