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В Париже к 2024 году планируют запустить летающие такси

В Париже к 2024 году планируют запустить летающие такси

Airbus, Aeroports de Paris и Paris Transport Authority изучают возможность использования самоуправляемых летающих такси для перевозки посетителей из аэропорта имени Шарль де Голля в город.

В то время как обычная поездка в Париж на автобусе или поезде требует примерно часа времени, летающие такси позволят сэкономить время. При этом длительность ожидания воздушного рейса не должна быть слишком уж большой. Такси сможет взлетать каждые 6 минут.

Работы над внедрением этой идеи в реальность уже ведутся. Aeroports de Paris должен выбрать участок для летающих такси в Париже к концу 2019 года, и он должен быть готов к началу эксплуатации в течение 18 месяцев. Команда проверит возможность совершения полётов через «существующий вертолётный коридор».

Вместе с тем, многие аспекты проекта всё ещё предстоит реализовать. Сами летающие такси должны быть достаточно безопасными для осуществления полётов и достаточно долго работать от батареи. Партнёры также должны убедиться, что такси хорошо сочетаются с существующей инфраструктурой и правилами.

По материалам ITC.ua
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