Ford продаст заводы в России на торгах

Автоконцерн Ford выставит на торги закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах.
Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов», — отметил он.
Мантуров не уточнил, кто может принять участие в торгах.
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