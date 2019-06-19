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Ford продаст заводы в России на торгах

Ford продаст заводы в России на торгах

Автоконцерн Ford выставит на торги закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах.

Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов», — отметил он.

Мантуров не уточнил, кто может принять участие в торгах.

Справка Finance.ua:

  • В марте Ford Sollers (совместное предприятие американской компании Ford и российской Соллерс) объявил, что прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года.
По материалам НВ
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