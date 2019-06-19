Верховный суд признал банкротом предприятие Клюевых

19 июня Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Укрэксимбанка и оставил без изменений постановление Восточного апелляционного хозсуда от 17.01.2019 и постановление Хозяйственного суда Донецкой области от 03.07.2018 (дело №905/3071/17), которыми ЧАО “Укрподшипник” было признано банкротом и открыта ликвидационная процедура сроком на 12 месяцев.

Как писал Finbalance, 30.05.2018 Хозсуд Донецкой области утвердил реестр требований кредиторов ЧАО “Укрподшипник”, отдельно внеся в него в т.ч. требования Укрэксимбанка на 1,73 млрд грн и Проминвестбанка на 107,5 млн грн как такие, которые обеспечены залогом (ипотекой) имущества должника.

Укрэксимбанк подавал апелляционную жалобу на определение суда первой инстанции от 30.05.2018, в которой просил Восточный апелляционный хозсуд признать в полном объеме заявленные требования к ЧАО “Укрподшипник” (на 2,035 млрд грн).

Согласно балансу должника от 30.09.2017, размер оборотных и необоротных активов должника – 537,4 млн грн, тогда как объем долгосрочных обязательств и обеспечений – 2,02 млрд грн.

По данным госреестра, владельцами существенного участия в ЧАО “Укрподшипник” являются братья Клюевы.

Как писал Finbalance, 13.03.2018 Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ЧАО “Укрподшипник” на решение Хозяйственного суда Донецкой области от 07.09.2017 и постановление Донецкого апелляционного хозсуда (в деле №905/1480/15), которым предприятию было отказано в удовлетворении заявления об отсрочке до 01.09.2018 выполнения решения Хозяйственного суда Донецкой области от 26.11.2015 о взыскании с него в пользу Укрэксимбанка 41 млн евро задолженности.

Согласно судебным материалам, ранее суды уже предоставляли отсрочку для ЧАО “Укрподшипник” на выплату долга для Укрэксимбанка в 01.09.2017. Ходатайство о повторной отсрочке должник обосновывал затруднительным финансовым положением, частичным погашением задолженности в размере 1,2 млн грн, а также намерением отчуждения недвижимого имущества, от продажи которого, как отмечалось, планировалось получение 326 млн грн.