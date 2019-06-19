0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

Украина обсуждает новую программу с МВФ - Минфин

Украина обсуждает новую программу с МВФ - Минфин

Украинское правительство сейчас находится на этапе активного обсуждения новой кредитной программы с Международным валютным фондом. Программа, которые действует в Украине, сейчас полностью оправдала возложенные на нее ожидания.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью Bloomberg.

Читайте также: НБУ: Осенью вопрос сотрудничества с МВФ станет критически важным

По ее словам, в настоящее время между Украиной и МВФ продолжаются «активные дискуссии» о новой, долгосрочной программе. Эта программа продлится около трех лет и предусмотрит финансирование проведения в Украине реформ. В то же время министр отказалась уточнять приблизительные размеры программы, то есть объемы финансирования.

По словам Маркаровой, программа, которую МВФ утвердил для Украины в конце прошлого года, выполнила свою функцию.

«Эта программа, которую мы имеем сейчас, проектировалась как промежуточная программа для того, чтобы покрыть потребность Украины в средствах на период проведения выборов. В некотором смысле, эта программа уже сделала то, что должна была сделать», – сообщила Маркарова во время интервью в Скопье, Северная Македония.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.