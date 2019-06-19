Украина обсуждает новую программу с МВФ - Минфин

Украинское правительство сейчас находится на этапе активного обсуждения новой кредитной программы с Международным валютным фондом. Программа, которые действует в Украине, сейчас полностью оправдала возложенные на нее ожидания.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью Bloomberg.

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По ее словам, в настоящее время между Украиной и МВФ продолжаются «активные дискуссии» о новой, долгосрочной программе. Эта программа продлится около трех лет и предусмотрит финансирование проведения в Украине реформ. В то же время министр отказалась уточнять приблизительные размеры программы, то есть объемы финансирования.

По словам Маркаровой, программа, которую МВФ утвердил для Украины в конце прошлого года, выполнила свою функцию.

«Эта программа, которую мы имеем сейчас, проектировалась как промежуточная программа для того, чтобы покрыть потребность Украины в средствах на период проведения выборов. В некотором смысле, эта программа уже сделала то, что должна была сделать», – сообщила Маркарова во время интервью в Скопье, Северная Македония.