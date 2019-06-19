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Где в Украине самый дорогой и самый дешевый бензин

Где в Украине самый дорогой и самый дешевый бензин

На Львовщине самое дорогое дизельное топливо и сжиженный газ, а в Ивано-Франковской области – бензин.

Об этом написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

“По данным статистики за май 2019 года, самое дорогое горючее для автомобилей во Львовской области, а дешевле всего – в Черниговской. Если посчитать по литру бензина А-92 и А-95, дизтоплива и сжиженного газа, то на Львовщине это будет стоить 104,4 грн, а на Черниговщине – 95,3 грн”, – говорится в сообщении.

ТОП – 5 самых дешевых регионов, где самый дешевый набор топлива из двух видов бензина, дизтоплива и газа:

  • Черниговская область – 95,3 грн,
  • Сумская – 99,8 грн,
  • Одесская – 100 грн,
  • Полтавская – 100,4 грн,
  • Донецка – 100,5 грн.
  • Пятерка самых дорогих регионов:*
  • Львовская область – 104,4 грн,
  • Ивано-Франковская область – 104,1 грн,
  • Кировоградская – 103,5 грн,
  • Днепропетровска и Житомирская области – по 103,2 грн.

В мае по сравнению с апрелем этого года, цены по стране на горючее выросли на 4%, с 98 грн в апреле до 102 грн в мае.

По материалам Finance.UA
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