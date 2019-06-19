Где в Украине самый дорогой и самый дешевый бензин

На Львовщине самое дорогое дизельное топливо и сжиженный газ, а в Ивано-Франковской области – бензин.

Об этом написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

“По данным статистики за май 2019 года, самое дорогое горючее для автомобилей во Львовской области, а дешевле всего – в Черниговской. Если посчитать по литру бензина А-92 и А-95, дизтоплива и сжиженного газа, то на Львовщине это будет стоить 104,4 грн, а на Черниговщине – 95,3 грн”, – говорится в сообщении.

ТОП – 5 самых дешевых регионов, где самый дешевый набор топлива из двух видов бензина, дизтоплива и газа:

Черниговская область – 95,3 грн,

Сумская – 99,8 грн,

Одесская – 100 грн,

Полтавская – 100,4 грн,

Донецка – 100,5 грн.

Пятерка самых дорогих регионов:*

Львовская область – 104,4 грн,

Ивано-Франковская область – 104,1 грн,

Кировоградская – 103,5 грн,

Днепропетровска и Житомирская области – по 103,2 грн.

В мае по сравнению с апрелем этого года, цены по стране на горючее выросли на 4%, с 98 грн в апреле до 102 грн в мае.