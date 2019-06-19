Межбанк: против гривны сыграет два важных фактора

Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно активно – слишком уж мало остается рабочих дней до конца месяца и кваратала. Объем операций на межбанке по нашим расчетам составит до 380-400 млн долларов при заключении до 430-520 сделок.
Против гривны сыграет два очень важных фактора:
1) Начало периода выплат основных возмещений НДС экспортерам (мы прогнозируем, что в этом месяце это будет проходить с растяжкой во времени в суммах не более 0,5- 1,3 млрд гривен единоразово). Это будет стимулировать клиентов-экспортеров придерживать валюту и не торопиться с продажей до момента получения средств от государства;
2) Рост спроса на валюту со стороны крупнейших импортеров. Им надо закрывать свои внешнеэкономические сделки до конца месяца и квартала. Это будет приводить к периодическим ситуативным перекосам спроса и предложения на торгах и увеличению спекулятивной составляющей в течении сессий этих дней.
Поддержку нацвалюте окажет:
1) Поведение наличного рынка. Котировки в обменниках снижаются и этот сегмент стал надежным поставщиком “дешевой” валюты на межбанк через операции по валютной позиции банков;
2) Приближение аукциона по размещению ОВГЗ. Он состоится завтра, а расчеты за облигации пройдут в среду. Иностранцы активно будут продавать валюту, начиная с сегодняшнего дня, чтобы скупать эти привлекательные для них бумаги. Это увеличит предложение валюты на рынке;
3) Дефицит гривны как у банков, так и у клиентов. Корсчета финучреждений снизились на утро 24 июня на 1,4 млрд гривен – до 57,4 млрд. Недостаток гривны “связывает руки” спекулянтам по раскачке курса и заставит их работать только в формате “в две стороны”.
Мы прогнозируем на сегодня коридор по доллару в пределах 26,10-26,30 гривен с продолжением полной зависимостью курса от действий и ситуативных задач крупнейших операторов.
Нацбанк постарается снова проводить выкуп своих «дежурных» 20 млн долларов, используя «анонимный» формат через Matching. При активной продаже доллара нерезидентами под завтрашний аукцион по размещению ОВГЗ – эта сумма выкупа валюты регулятором может вырасти до 40-50 млн долларов.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,13 / 26,16
евро – 29,59 / 29,62
российский рубль – 0,4132 / 0,4142
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С марта Украину покинуло 1,3 млн человек4 ч. назад - 1167 6
Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты (инфографика)Вчера, 17:36 - 12391 4
4% ВВП формирует IT-индустрияВчера, 18:06 - 1223 3
Топ-5 доступных спорткаров 2019 годаВчера, 15:00 - 1864 3
400 пилотов подали иск на Boeing за сокрытие уязвимости самолетов 737 MAX2 ч. назад - 186 2
Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты (инфографика)Вчера, 17:36 - 12391 4
Для Viber представлено крупное обновление9 ч. назад - 7191
В Крыму оборот фальсифицированного дизельного топлива достигает 47%Вчера, 19:02 - 6604 2
Где в Киеве продают самые дешевые квартиры (инфографика)Вчера, 12:22 - 3349
Топ-5 доступных спорткаров 2019 годаВчера, 15:00 - 1864 3
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы16 мин. назад - 1
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21106 24
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4083
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1561 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 2080