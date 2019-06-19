Межбанк: против гривны сыграет два важных фактора

Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно активно – слишком уж мало остается рабочих дней до конца месяца и кваратала. Объем операций на межбанке по нашим расчетам составит до 380-400 млн долларов при заключении до 430-520 сделок.

Против гривны сыграет два очень важных фактора:

1) Начало периода выплат основных возмещений НДС экспортерам (мы прогнозируем, что в этом месяце это будет проходить с растяжкой во времени в суммах не более 0,5- 1,3 млрд гривен единоразово). Это будет стимулировать клиентов-экспортеров придерживать валюту и не торопиться с продажей до момента получения средств от государства;

2) Рост спроса на валюту со стороны крупнейших импортеров. Им надо закрывать свои внешнеэкономические сделки до конца месяца и квартала. Это будет приводить к периодическим ситуативным перекосам спроса и предложения на торгах и увеличению спекулятивной составляющей в течении сессий этих дней.

Поддержку нацвалюте окажет:

1) Поведение наличного рынка. Котировки в обменниках снижаются и этот сегмент стал надежным поставщиком “дешевой” валюты на межбанк через операции по валютной позиции банков;

2) Приближение аукциона по размещению ОВГЗ. Он состоится завтра, а расчеты за облигации пройдут в среду. Иностранцы активно будут продавать валюту, начиная с сегодняшнего дня, чтобы скупать эти привлекательные для них бумаги. Это увеличит предложение валюты на рынке;

3) Дефицит гривны как у банков, так и у клиентов. Корсчета финучреждений снизились на утро 24 июня на 1,4 млрд гривен – до 57,4 млрд. Недостаток гривны “связывает руки” спекулянтам по раскачке курса и заставит их работать только в формате “в две стороны”.

Мы прогнозируем на сегодня коридор по доллару в пределах 26,10-26,30 гривен с продолжением полной зависимостью курса от действий и ситуативных задач крупнейших операторов.

Нацбанк постарается снова проводить выкуп своих «дежурных» 20 млн долларов, используя «анонимный» формат через Matching. При активной продаже доллара нерезидентами под завтрашний аукцион по размещению ОВГЗ – эта сумма выкупа валюты регулятором может вырасти до 40-50 млн долларов.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,13 / 26,16

евро – 29,59 / 29,62

российский рубль – 0,4132 / 0,4142

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