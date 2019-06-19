Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы

Инженеры из Nokia Bell Labs вместе с исследователями из Trinity College в Дублине разработали батарею с нанотрубками, которая обещает в 2,5 раза больше срока службы, чем лучшие из современных.

Новые аккумуляторы предназначены главным образом для энергоемких устройств 5G.

Успех Nokia Bell Labs с тонкими батареями для сотовых телефонов делает ее заявления заслуживающими доверия. Согласно исследованию, опубликованному в международном научном журнале Nature Energy, партнеры разработали новые толстые электроды для аккумуляторов, используя композит из углеродных нанотрубок и материалов для хранения лития, что позволяет передавать энергию с почти теоретическим пиковым уровнем эффективности.

В результате батареи быстро заряжаются и максимально эффективно используют любой физический объем, который они потребляют.

«Используя больше энергии в меньшем пространстве, эта новая технология аккумуляторов окажет глубокое влияние на 5G и весь сетевой мир. Сочетание отраслевых и технических знаний Nokia Bell Labs и опыта центра AMBER из Trinity College в области материаловедения позволило нам решить чрезвычайно сложную проблему, охватывающую несколько дисциплин», — подчеркнул представитель Nokia Bell Lab Пол Кинг.

Nokia предполагает, что эта технология позволит небольшим устройствам с ограниченным энергопотреблением работать заметно дольше, чем раньше, что имеет значение как в мире 5G, так и за его пределами. Датчики Интернета вещей следующего поколения уже разрабатываются для подключения к сотовым сетям в течение 10 лет без подзарядки аккумуляторов; инновация может увеличить этот показатель до 25 лет или позволить уменьшить размер батареи более чем на 50%.

Точно так же дроны, управляемые 5G, могли бы стать легче по весу, обладая тем же временем пробега, или увеличивая время пробега при том же весе. Исследователи также ожидают, что инновация поможет системам возобновляемой энергии.

Nokia уже запатентовала новую технологию, планируя выпуск коммерческих решений в будущем. Конкретные сроки пока не называются.