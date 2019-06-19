Снижение тарифов на коммуналку: Гройсман пояснил, как отопление и горячая вода подешевеют на 20%

Несмотря на вынужденное повышение цены газа для населения, проведенное по требованию международных финансовых институтов, НАК “Нафтогаз Украины” должен снижать стоимость “голубого топлива” при каждом удобном случае, чтобы также снизить тарифы на отопление и горячую воду.
Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Сегодня.
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Он призвал “Нафтогаз” устанавливать экономически обоснованные, а не завышенные цены.
“Я добился того, что они уже начали с мая (и в июне, и в июле, и я надеюсь – и в августе), будут снижать цены. Нам нужно было три постановления принять, чтобы заставить их ликвидировать любые лазейки, чтобы они опомнились и начали выполнять эти решения (я понимаю, что людям оплата жилищно-коммунальных услуг обременительна, и наша задача сегодня их защитить), а дальше – пусть попробуют их выполнять”, – заявил премьер.
Он напомнил, что в Министерстве юстиции существует специальная бесплатная правовая помощь, которая во всех регионах получила поручение работать с людьми.
“Мы будем подавать иски в местные теплокоммунэнерго, которые будут необоснованно завышать цены. Таким образом, мы ожидаем снижения цены на 15-20% именно на тепло и горячую воду. Я понимаю, что я – премьер Украины, но в каком-то смысле – я и мэр Украины и должен позаботиться о том, чтобы эти отношения были честными. Потому что там, «внизу», людей некому защитить. И мы создадим механизм для такой защиты”, – подчеркнул Гройсман.
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