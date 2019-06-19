Болгария и ЕС договорились о создании газового хаба

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер одобрили создание газохранилища-распределителя вблизи города Варна.

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Болгарии сообщает BgNews.

По информации издания, в правительстве охарактеризовали эту инициативу как “беспрецедентное открытие болгарского газового рынка”.

Как отметил Юнкер, обе стороны желают, чтобы энергии было достаточно как в Болгарии, так и во всей Европе.

“Моя комиссия поддержит создание регионального газового хаба — в этом вопросе мы единодушны с болгарским правительством”, — заявил Юнкер.

Проект “Балканский газовый узел” включает в себя дополнительную инфраструктуру для поставок газа в Центральную, Западную, Юго-Восточную и Восточную Европу для повышения безопасности поставок за счет обеспечения доступа к дополнительным источникам. В этой связи первостепенное значение имеет быстрое строительство газопровода между Болгарией и Грецией (IGB) и газопроводов с Сербией и Румынией.

Европейская комиссия оказывает финансовую поддержку проекту Балканского газового хаба и инвестировала в этот проект 920 тысяч евро.