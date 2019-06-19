Компания Samsung готовит новую линейку смартфонов Galaxy R, в которой на старте будут две модели с большими экранами.

Новая серия Samsung Galaxy R, возможно, займет нишу между премиальной серией Galaxy S и серией A, сообщает GizChina.

Смартфон Galaxy A90, который должен стать флагманом линейки A, все еще находится в стадии разработки. Гаджет тестируется в Южной Корее с номером модели SM-A908. Но слухи утверждают, что это устройство может быть выпущено не как A90, а в новой серии Samsung Galaxy R.

Сейчас тестируются две модели телефона, обе имеют огромные дисплеи и тройные задние камеры. Подтверждая предыдущие утечки, один из гаджетов будет поддерживать 5G, а другой, без 5G, получит “уникальную систему камер”.

По информации издания, смартфон Galaxy A90 должен был получить поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 45 Вт, модем 5G и камеру разрешением 32 Мп. Если так, то во второй модели разрешение камеры будет явно выше — скорее всего 64 Мп, у Samsung уже есть такой датчик.