Китай планирует обеспечить атомной энергетикой весь мир

Китайская Народная Республика планирует строительство до 30 ядерных реакторов по всему миру в течение следующего десятилетия в рамках своей инициативы “Один пояс, один путь”.
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, сейчас 41 страна уже имеет ядерно-энергетические программы или рассматривает возможность их разработки.
Ядерные проекты в рамках этой программы могут привести к тому, что к 2030 году китайские компании могут заработать до 1 трлн юаней, что эквивалентно $145,5 млрд.
Китай стремится продвигать свои проекты и технологии за рубежом и экспортировать собственную модель реактора третьего поколения Hualong One. Экспорт оборудования для атомной энергетики может помочь китайским производителям, которые столкнулись с избытком производственных мощностей, поскольку их внутренний рынок развивается не столь быстро, как планировалось.
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