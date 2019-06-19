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В РФ назвали условия транзита газа через Украину

В РФ назвали условия транзита газа через Украину

Москва готова сохранить транзит газа после 2019 года в случае урегулирования споров между Газпромом и Нафтогазом.
 
Первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между Газпромом и Нафтогазом. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье, 23 июня.

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“Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года”, – подчеркнул представитель российского кабмина.
 
По его словам, для этого необходимо согласовать экономические условия, создать атмосферу, которая способствовала бы диалогу, и урегулировать отношения между заинтересованными компаниями.
 
Приходько отметил, что концепция газопровода Северный поток-2 не предусматривает того, что транзит по активным маршрутам будет прекращен.
 
“Это касается как Украины, так и других стран”, – уточнил он.
 
Напомним, действующий контракт на транзит газа между Газпромом и Нафтогазом заканчивается в 2019 году.

По материалам Корреспондент.net
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