Межбанк: доллар падает, что помогает гривне

Пятница на межбанке прошла достаточно активно с позитивным для гривны результатом. Нацвалюта при продаже смогла укрепиться относительно доллара сразу на 14 копеек – с 26,28/26,30 до 26,13/26,16 гривен. Объемы операций были средними – чувствовался конец недели, но и “спящего” рынка не наблюдалось – клиенты рассчитывались с бюджетом и торопились со сделками.
Компаниям надо было закрыть свои обязательства в гривне перед государством по налогам и они активно продавали валюту. Спекулянты работали в режиме «в две стороны» и особого влияния на рынок сегодня не оказали. Не особо были активны и нерезиденты. Видимо они решили уже на следующей неделе начать постепенно сбрасывать валюту под предстоящий 25 июня аукцион по размещению ОВГЗ.
Ход торгов:
С самого начала сессии предложение превышало спрос и доллар, потоптавшись в пределах котировок 26,28/26,30 – просел до 26,26/26,28 к 12:00 и до 26,23/26,25 к обеду.
Продавцы и покупатели явно спешили и особо торговаться не хотели. После завершения активной фазы сессии – уже на единичных сделках – доллар еще просел до 26,17/26,185 гривен на 15:00 и до 26,13/26,16 на момент завершения сессии.
Главные события 21 июня на межбанке:
1) Проседание доллара с утренних 26,28/26,30 гривен до 26,13/26,16 к моменту завершения сессии;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но по информации некоторых участников рынка “анонимно” выкупал доллар через Matching, что и удерживало курс в середине дня;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,2845 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 24 июня установлен на уровне 26,2664.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,19 / 26,21
евро – 29,64 / 29,66
российский рубль – 0,4138 / 0,4144
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1327 / 1,1329
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