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ЗАЗ представил новую модель городского автобуса

ЗАЗ представил новую модель городского автобуса

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) представил новую модель городского автобуса ЗАЗ А10, который позволяет перевозить 60 пассажиров. Показ новинки состоялся в рамках Дня открытых дверей на Запорожском автозаводе, где также продемонстрировали пригородный автобус ЗАЗ А08.

Как отмечается, городская модель ЗАЗ А10 С3А имеет 23 места для сидения, включая 4 места для инвалидов. Машина комплектуется дизельным двигателем Weichai экологического стандарта Евро-5. Важно, что 70 таких машин уже работает в Польше.

Как видно из фото, носовая часть автобуса, по сравнению с предыдущими моделями, получила другую оптику.

В свою очередь, автобус ЗАЗ А08 построен на базе шасси Asia Star. Он оснащен турбодизельным двигателем Weichai китайского производителя, который соответствует экологическому стандарту Евро-5, объемом 3 л, мощностью 103/3000 кВт/об/мин и крутящим моментом 400 Нм.

Пассажирский транспорт получил руль с гидроусилителем, двухконтурную пневматическую тормозную систему от немецкого и американского производителей Knorr-Bremse/Wabco, а также ABS и ESP. В отделке салона производитель использовал специальные антивандальные материалы.

По материалам Today.ua
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