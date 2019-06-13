Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) представил новую модель городского автобуса ЗАЗ А10, который позволяет перевозить 60 пассажиров. Показ новинки состоялся в рамках Дня открытых дверей на Запорожском автозаводе, где также продемонстрировали пригородный автобус ЗАЗ А08.
Как отмечается, городская модель ЗАЗ А10 С3А имеет 23 места для сидения, включая 4 места для инвалидов. Машина комплектуется дизельным двигателем Weichai экологического стандарта Евро-5. Важно, что 70 таких машин уже работает в Польше.
Как видно из фото, носовая часть автобуса, по сравнению с предыдущими моделями, получила другую оптику.
В свою очередь, автобус ЗАЗ А08 построен на базе шасси Asia Star. Он оснащен турбодизельным двигателем Weichai китайского производителя, который соответствует экологическому стандарту Евро-5, объемом 3 л, мощностью 103/3000 кВт/об/мин и крутящим моментом 400 Нм.
Пассажирский транспорт получил руль с гидроусилителем, двухконтурную пневматическую тормозную систему от немецкого и американского производителей Knorr-Bremse/Wabco, а также ABS и ESP. В отделке салона производитель использовал специальные антивандальные материалы.
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