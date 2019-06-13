Львовский аэропорт возобновит работу старого терминала

Начиная с 24 июня, Международный аэропорт “Львов” имени Даниила Галицкого восстанавливает работу старого терминала. Он будет принимать рейсы “Мотор-Сич” сообщением Киев-Львов.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Читайте также: В аэропорту Львов назвали возможную дату открытия базы Wizz Air
В пресс-службе отметили, что восстановить работу аэропорта решили из-за чрезмерной загруженности нового терминала “А” в летний период.
“Сейчас в терминале “А” есть только две ленты для выдачи багажа: по одной для международных и внутренних рейсов. Таким образом, переместив часть пассажиропотока в старый терминал, удастся использовать обе из них для обслуживания международного сообщения”, – отметили в аэропорту.
Там также уже начали работу над запуском еще одной багажной ленты и увеличением длины двух существующих. В будущем аэропорт планирует перенаправить в старый терминал большинство внутренних рейсов, а также часть чартерных. Для этого старый терминал переоборудуют.
“Мы давно планировали использовать старый терминал по назначению. И сейчас он нам прекрасно пригодился для облегчения работы в период пиковых нагрузок, обслуживания чартерных (начнем через 2-3 недели) и специальных рейсов, выполняемых малой бизнес-авиацией”, – отметила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Не мешать бизнесу": Президент озвучил важную задачу для государства на пять летВчера, 20:01 - 1842 8
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса5 ч. назад - 2128 3
В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку (инфографика)7 ч. назад - 2415 3
У Зеленского объяснили, зачем он отменил более 160 указов экс-президентов10 ч. назад - 2352 3
В июле газ для промышленности подешевеет почти на 13%8 ч. назад - 221 2
Межбанк: чего ждать по доллару8 ч. назад - 2937
НБУ готовит пакет мер для борьбы с долларизацией6 ч. назад - 2429
В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку (инфографика)7 ч. назад - 2415 3
У Зеленского объяснили, зачем он отменил более 160 указов экс-президентов10 ч. назад - 2352 3
Авиакомпании мира выстроились в очередь за новым сверхдальним самолетом Airbus9 ч. назад - 2009 1
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса5 ч. назад - 2074 3
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)Позавчера, 12:10 - 3542
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1378 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1965
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1598