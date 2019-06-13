Львовский аэропорт возобновит работу старого терминала

Начиная с 24 июня, Международный аэропорт “Львов” имени Даниила Галицкого восстанавливает работу старого терминала. Он будет принимать рейсы “Мотор-Сич” сообщением Киев-Львов.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

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В пресс-службе отметили, что восстановить работу аэропорта решили из-за чрезмерной загруженности нового терминала “А” в летний период.

“Сейчас в терминале “А” есть только две ленты для выдачи багажа: по одной для международных и внутренних рейсов. Таким образом, переместив часть пассажиропотока в старый терминал, удастся использовать обе из них для обслуживания международного сообщения”, – отметили в аэропорту.

Там также уже начали работу над запуском еще одной багажной ленты и увеличением длины двух существующих. В будущем аэропорт планирует перенаправить в старый терминал большинство внутренних рейсов, а также часть чартерных. Для этого старый терминал переоборудуют.

“Мы давно планировали использовать старый терминал по назначению. И сейчас он нам прекрасно пригодился для облегчения работы в период пиковых нагрузок, обслуживания чартерных (начнем через 2-3 недели) и специальных рейсов, выполняемых малой бизнес-авиацией”, – отметила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская.