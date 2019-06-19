В Украине ускорился рост инвестиций

Рост инвестиций в Украину в первом квартале 2019 ускорился по сравнению с предыдущим кварталом, а темпы роста валового накопления основного капитала выросли до 17,4% в годовом измерении.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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“После определенного замедления в конце прошлого года вновь ускорился рост инвестиций. Темпы роста валового накопления основного капитала выросли до 17,4% г/г”, – указали в НБУ.

По данным Нацбанка, этому способствовали в том числе:

Частные инвестиционные проекты в энергетике и добывающей промышленности, в том числе с участием иностранных инвесторов;

Капитальные ремонты и модернизация отдельных промышленных предприятий;

Наращивание объемов капитальных расходов бюджета.

Кроме того, в регуляторе указали, несколько улучшились деловые ожидания бизнеса.

Добавим, валовое накопление основного капитала – это вложение средств в основной капитал с целью расширения объемов производства и получения высоких прибылей.