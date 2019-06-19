0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

В Украине ускорился рост инвестиций

В Украине ускорился рост инвестиций

Рост инвестиций в Украину в первом квартале 2019 ускорился по сравнению с предыдущим кварталом, а темпы роста валового накопления основного капитала выросли до 17,4% в годовом измерении.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Читайте также: В Нацбанке назвали причины роста экономики Украины

“После определенного замедления в конце прошлого года вновь ускорился рост инвестиций. Темпы роста валового накопления основного капитала выросли до 17,4% г/г”, – указали в НБУ.

По данным Нацбанка, этому способствовали в том числе:

  • Частные инвестиционные проекты в энергетике и добывающей промышленности, в том числе с участием иностранных инвесторов;
  • Капитальные ремонты и модернизация отдельных промышленных предприятий;
  • Наращивание объемов капитальных расходов бюджета.

Кроме того, в регуляторе указали, несколько улучшились деловые ожидания бизнеса.

Добавим, валовое накопление основного капитала – это вложение средств в основной капитал с целью расширения объемов производства и получения высоких прибылей.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.