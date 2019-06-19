Для Viber представлено крупное обновление

Разработчики мессенджера Viber спустя несколько месяцев после выпуска масштабного редизайна приложения объявили о ещё одном крупном обновлении. Оно включает ряд полезных нововведений для мобильных клиентов и версии для настольных компьютеров.
В приложении Viber для Android и iOS появятся следующие нововведения:
В десктопной версии Viber появится функция блокировки рабочего стола. С её помощью пользователи, к чьим компьютерам имеют доступ другие люди, смогут заблокировать свои чаты при помощи пароля на время отсутствия.
Обновление станет доступно в течение июня 2019 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Топ-5 доступных спорткаров 2019 годаВчера, 15:00 - 1301 3
В Египте будут использовать украинские трамваиВчера, 07:03 - 3582 3
Рассказали, какие автомобили являются самыми надежнымиПозавчера, 19:06 - 10069 2
4% ВВП формирует IT-индустрияВчера, 18:06 - 751 1
Какие иномарки сильнее всего дешевеют после трех лет пробегаВчера, 10:05 - 16182 1
Какие иномарки сильнее всего дешевеют после трех лет пробегаВчера, 10:05 - 16182 1
Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты (инфографика)Вчера, 17:36 - 8123
В Египте будут использовать украинские трамваиВчера, 07:03 - 3582 3
Где в Киеве продают самые дешевые квартиры (инфографика)Вчера, 12:22 - 2639
Стало известно, сколько некачественного бензина предлагают покупателямВчера, 19:02 - 2408
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 20810 23
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 3979
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1515 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 2054
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1661