Для Viber представлено крупное обновление

Разработчики мессенджера Viber спустя несколько месяцев после выпуска масштабного редизайна приложения объявили о ещё одном крупном обновлении. Оно включает ряд полезных нововведений для мобильных клиентов и версии для настольных компьютеров.

В приложении Viber для Android и iOS появятся следующие нововведения:

Быстрые ответы: для ответа на конкретное сообщение нужно провести пальцем вниз по нему.

Видимость статуса сообщений: в списке чатов отображаются индикаторы доставки, прочтения и набора сообщений.

Общие группы: пользователи могут видеть общие со своими контактами группы Viber, к которым можно получить доступ через информационный экран в любом чате «1 на 1».

В десктопной версии Viber появится функция блокировки рабочего стола. С её помощью пользователи, к чьим компьютерам имеют доступ другие люди, смогут заблокировать свои чаты при помощи пароля на время отсутствия.

Обновление станет доступно в течение июня 2019 года.