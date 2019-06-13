Rolls-Royce выкупит подразделение электромоторов у Siemens

Компания Rolls-Royce заявила о приобретении у немецкой Siemens подразделения eAircraft по производству двигателей для электронных и гибридных летательных аппаратов.
Это подразделение, базирующееся в Германии и Венгрии, занимается разработкой винтомоторных установок для израильского электрического девятиместного пассажирского самолета Eviation Alice и гибридного регионального электросамолета Airbus E-Fan X.
Сделка должна быть завершена к концу 2019 года. Как отмечает Aviation Week, по ее условиям, вся команда этого подразделения из 180 человек будет интегрирована в недавно созданный отдел по электрическим изделиям Rolls-Royce.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса8 ч. назад - 6986 6
У Зеленского объяснили, зачем он отменил более 160 указов экс-президентов13 ч. назад - 2561 5
В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку (инфографика)10 ч. назад - 2744 3
В июле газ для промышленности подешевеет почти на 13%11 ч. назад - 258 2
А-Банк и Mastercard выпустили новую кредитную карту с уникальным дизайном. Карта «Зелена» дает бесплатный доступ к лимиту до 200 000 грн.8 ч. назад - 3433 2
А-Банк и Mastercard выпустили новую кредитную карту с уникальным дизайном. Карта «Зелена» дает бесплатный доступ к лимиту до 200 000 грн.8 ч. назад - 3433 2
Межбанк: чего ждать по доллару11 ч. назад - 3160
НБУ готовит пакет мер для борьбы с долларизацией9 ч. назад - 3154
В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку (инфографика)10 ч. назад - 2744 3
У Зеленского объяснили, зачем он отменил более 160 указов экс-президентов13 ч. назад - 2561 5
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса8 ч. назад - 6979 6
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)Позавчера, 12:10 - 3587
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1392 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1977
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1603