Rolls-Royce выкупит подразделение электромоторов у Siemens

Компания Rolls-Royce заявила о приобретении у немецкой Siemens подразделения eAircraft по производству двигателей для электронных и гибридных летательных аппаратов.

Это подразделение, базирующееся в Германии и Венгрии, занимается разработкой винтомоторных установок для израильского электрического девятиместного пассажирского самолета Eviation Alice и гибридного регионального электросамолета Airbus E-Fan X.

Сделка должна быть завершена к концу 2019 года. Как отмечает Aviation Week, по ее условиям, вся команда этого подразделения из 180 человек будет интегрирована в недавно созданный отдел по электрическим изделиям Rolls-Royce.