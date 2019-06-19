Авто на еврономерах повлияли на темпы роста импорта

В первом квартале 2019 года ускорение роста импорта товаров и услуг составило 6,5% в годовом измерении путем внесения в отчетность льготного растаможивания автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

“Рост физических объемов экспорта товаров и услуг в первом квартале 2019 ускорился до 6,8% г/г в первую очередь за счет поставок прошлогоднего рекордного урожая. В свою очередь это же обусловило сокращение запасов. Ускорился рост импорта товаров и услуг (до 6,5% г/г) вследствие отражения в отчетности льготного растаможивания автомобилей на иностранной регистрации”, – указали в НБУ.

Как отмечается, вместе с существенным сокращением запасов, это было одним из основных факторов замедления роста реального ВВП в I квартале 2019 года.

“Из-за ускорения роста импорта вклад чистого экспорта в рост реального ВВП в I квартале 2019 остался отрицательным, однако благодаря более высоким темпам роста экспорта он существенно уменьшился (-0,3 п.п.)”, – добавили в Нацбанке.