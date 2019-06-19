Рассказали, какие автомобили являются самыми надежными

Самыми надежными оказались корейские марки автомобилей.

После опроса автомобилистов, американское агентство J. D. Power признала марки Genesis, Kia и Hyunda самыми надежными в этом году.

Из 100 машин Genesis у 63 возникали проблемы. Это лучший показатель среди всех транспортных средств.

Четвертое, пятое и шестое места последовательно получили американские марки Ford, Lincoln и Chevrolet.

Седьмое и восьмое места заняли японские Toyota и Lexus соответственно. Премиальные Toyota ломаются чаще, чем машины марки массового производства.

У всех вышеперечисленных марок на 100 автомобилей около 93 выявленных проблем.

Последние ступеньки заняли немецкие Mercedes, Audi и BMW, а также Volvo и Volkswagen. Замыкают рейтинг Land Rover и Jaguar.

Все проблемы, которые возникают у автомобилистов, можно разделить на несколько групп. Локальные – например, неисправность фары. Трудности с голосовым управлением и переоцененные водителем возможности полуавтономных систем.