За три года ВВП Украины вырос на 8,4% - Кубив

За три года валовой внутренний продукт Украины вырос на 8,4%.
Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству.
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“За три года мы обеспечили 8,4% роста ВВП, а на днях Госстат увеличил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале с 2,2% до 2,5%. Это 13 кварталов подряд непрерывного роста в условиях существенного изменения политического ландшафта, политической турбулентности и продолжения фактической войны с агрессором Российской Федерацией”, – отметил Кубив.
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