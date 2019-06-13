0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

За три года ВВП Украины вырос на 8,4% - Кубив

За три года ВВП Украины вырос на 8,4% - Кубив

За три года валовой внутренний продукт Украины вырос на 8,4%.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству.

Читайте также: В Нацбанке назвали причины роста экономики Украины

“За три года мы обеспечили 8,4% роста ВВП, а на днях Госстат увеличил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале с 2,2% до 2,5%. Это 13 кварталов подряд непрерывного роста в условиях существенного изменения политического ландшафта, политической турбулентности и продолжения фактической войны с агрессором Российской Федерацией”, – отметил Кубив.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.