В июле в Украине подорожает топливо - эксперт

В июле в Украине обещают подорожание бензина и дизельного топлива.
Об этом говорит эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.
По его словам, поводом для скачка цен послужит изменение правил работы рынка нефтепродуктов. При этом, насколько вырастет стоимость топлива, пока неизвестно.
“В Украине в июле подорожает бензин и дизтопливо, поскольку с 1 июля меняются правила работы рынка нефтепродуктов. Вводится лицензирование на производство, хранение, транспортировку и реализацию нефтепродуктов всех видов”, – рассказал он.
Рябцев добавил, что целый ряд проблем нормативно-правового характера, которые связанны с нововведениями, решить так и не удалось. Теперь компаниям, у которых есть резервуары для топлива, потребуется на их использование 16 разрешений у пяти центральных органов власти.
Такие осложнения серьезно повлияют на роботу компаний и, как следствие, на покупателей.
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