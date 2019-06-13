Украинцы все чаще оформляют кредиты дистанционно

За первый квартал этого года небанковскими финансовыми учреждениями заключены 2,5 миллиона договоров по кредитованию. Полтора миллиона оформлялись дистанционно. Таким образом было предоставлено 4,3 млрд грн кредитов (рост – на 106,5%).
И еще миллион договоров заключены в бумажной форме.
Об этом на MFO ANTISUMMIT 2019 рассказал член комиссии Нацкомфинуслуг Александр Залетов.
Сейчас активно создаются новые компании, отмечает он. Так, только на рынке кредитования выдано более 900 лицензий на осуществление кредитной деятельности. Однако в первую 20-ку (из 900) приходится 90% предоставленных кредитов. И это не в последнюю очередь благодаря их работе с дистанционным обслуживанием.
«С одной стороны, это неоднозначная тенденция, но с другой – она свидетельствует, что эти компании имеют успех именно благодаря стратегиям дистанционного обслуживания. Ведь дистанционное финансовое обслуживание сегодня развивается довольно активно. Много иностранных инвесторов приходят на этот рынок и создают технологические компании», – отмечает Залетов.
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