В Киеве открыли первую smart-улицу

В Киеве после реконструкции открыли улицу Салютную, которая стала первой в столице (и, возможно, во всей Украине), smart-улицей. Она получила ряд электронных систем и решений, призванных повысить комфорт и безопасность для жителей города.
После реконструкции smart-улица Салютная оборудована инновационными устройствами: бесплатным городским Wi-Fi-доступом; камерами видеонаблюдения (с распознаванием номеров автомобилей и лиц людей); системой «умного» освещения. Последняя меняет интенсивность освещения в зависимости от времени суток и наличия людей или автомобилей на улице, что позволит сэкономить от 40% до 80% электроэнергии.
Также в наличии имеются лавочки с зарядными устройствами и USB-портами для подзарядки мобильных гаджетов, питающимися от солнечных панелей, кнопка экстренного вызова полиции, две станции для подзарядки электромобилей.
Вместе с тем на Салютной установлена первая стационарная станция мониторинга качества воздуха. Это часть проекта Managing Air Quality от городской инициативы Kyiv Smart City. Датчик на Салютной будет анализировать воздух по 8 различным показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура, влажность и атмосферное давление. Сегодня контроль качества воздуха во всех районах столицы осуществляется благодаря мобильной лаборатории, которая ежедневно делает забор и анализ образцов воздуха. Собранные данные можно посмотреть онлайн.
В дальнейшем планируется использовать smart-улицу в качестве тестового полигона для других «умных» городских систем. Украинские разработчики смогут протестировать свои решения в реальных городских условиях, чтобы доработать их в случае необходимости ещё до фактического запуска в коммерческую эксплуатацию.
Для любителей активного отдыха на smart-улице предусмотрена выделенная полоса для велосипедистов и роллеров. Здесь же открыт пункт проката велосипедов. Ещё на реконструированной улице Салютной можно обнаружить сухой фонтан с подсветкой и разноцветные баки для раздельного сбора мусора.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Парцхаладзе рассказал, когда можно будет сносить "хрущевки"Вчера, 21:06 - 3308 9
В Киеве реализуют больше 500 проектов, улучшающих жизнь14 ч. назад - 882 7
Реконструкция Шулявского моста: АМКУ разоблачил компании из "Укрбуда" в тендерном сговоре12 ч. назад - 989 5
УЗ просит у Рады 7 млрд грн на закупку пригородных поездов9 ч. назад - 378 4
"Не мешать бизнесу": Президент озвучил важную задачу для государства на пять лет2 ч. назад - 329 3
Один из крупнейших китайских производителей смартфонов выходит на украинский рынок11 ч. назад - 9530
Как рассчитать сумму налога на заграничные посылки (инфографика)9 ч. назад - 2519 3
ПриватБанк назвал дату запуска нового Приват247 ч. назад - 1896 1
ПриватБанк проиграл компании Коломойского апелляцию на 1,5 млрд грн11 ч. назад - 1515
Потребительские настроения украинцев улучшаются второй месяц подряд (инфографика)14 ч. назад - 1446 3
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)Вчера, 12:10 - 2792
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1282 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1897
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1563
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 8644 14