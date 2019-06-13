Маск "сравнял" цены на черную и серебряную Tesla

Стоимость автомобиля Tesla черного цвета станет віше на 1 тыс. долл., начиная с июля.

Об этом сообщил гендиректор компании Илон Маск в Twitter.

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“Начиная со следующего месяца, Tesla черного цвета будет стоить дороже на 1000 долларов”, – написал он.

Маск добавил, что таким образом стоимость модели электромобиля черного и серебряного цвета будут одинаковjq.

По данным CNN, таким решением Маск может поощрить клиентов купить автомобиль по старой цене до конца второго квартала, который заканчивается 30 июня, чтобы повысить продажи для финотчетности.