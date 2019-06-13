В России назвали сумму потерь за время действия санкций

Россия недополучила 50 млрд долларов за время действия санкций с 2014 года. При этом Евросоюз потерял 240 млрд.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
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“По экспертным данным, в результате этих рестрикций, ограничений, Россия за эти годы, начиная с 2014 года, недополучила около $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд, США – $17 млрд, у нас с ними небольшой товарооборот, Япония – $27 млрд. Это все отражается на рабочих местах в этих странах”, – сказал он.
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