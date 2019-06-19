В Telegram появилась новая функция

Популярный мессенджер Telegram расширил свой функционал – он получил функцию геочата. Она будет доступна после обновления версии мессенджера для Android, iOS, а также десктопных платформ.

Об этом говорится в официальном блоге компании. В геочатах могут общаться люди, которые размещены в непосредственной близости друг от друга и объединены общими интересами.

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Каждый пользователь может создать собственный геочат и определить тематику, местоположение и радиус геолокации (от 100 м до 6 км).

Геочаты являются общедоступными, и количество участников пользователей будет неограниченным. При этом разработчики обещают, что конфиденциальность и анонимность платформы при новой функции будет соблюдена: чтобы люди неподалеку увидели вас , необходимо специально зайти в раздел геочатов.