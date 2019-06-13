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ГФС обвинила «Киевпастранс» в хищении 28 млн грн

ГФС обвинила «Киевпастранс» в хищении 28 млн грн

Фискальная служба расследует уголовное дело в отношении должностных лиц КП «Киевпастранс». Предполагается, что руководство перевозчика растратило около 28 млн грн в пользу ООО «Торговая компания Техатон МАЗ».

Указанное предприятие по бумагам поставляло запчасти для «Киевпастранса», однако в ходе расследования выяснилось, что эта фирма имеет признаки фиктивности и не может предоставлять такие услуги. В отношении одного из директоров «Торговой компании Техатон МАЗ» уже составили обвинительный акт – он регистрировал предприятие за деньги и не имеет отношения к его деятельности.

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Заключение фиктивных договоров с ООО «Торговая компания Техатон МАЗ» на приобретение запчастей повлекло за собой причинение вреда в особо крупных размерах на сумму в 27,94 млн гривен.

По материалам ua.news
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