ГФС обвинила «Киевпастранс» в хищении 28 млн грн

Фискальная служба расследует уголовное дело в отношении должностных лиц КП «Киевпастранс». Предполагается, что руководство перевозчика растратило около 28 млн грн в пользу ООО «Торговая компания Техатон МАЗ».
Указанное предприятие по бумагам поставляло запчасти для «Киевпастранса», однако в ходе расследования выяснилось, что эта фирма имеет признаки фиктивности и не может предоставлять такие услуги. В отношении одного из директоров «Торговой компании Техатон МАЗ» уже составили обвинительный акт – он регистрировал предприятие за деньги и не имеет отношения к его деятельности.
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Заключение фиктивных договоров с ООО «Торговая компания Техатон МАЗ» на приобретение запчастей повлекло за собой причинение вреда в особо крупных размерах на сумму в 27,94 млн гривен.
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