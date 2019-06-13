В мире изменилась тройка богатейших людей - Bloomberg

В топ-3 рейтинга самых богатых людей от Bloomberg попал французский бизнесмен Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Он подвинул с третьего места американца Уоррена Баффета.
После роста акций LVMH в среду на 2,9% до 368,8 евро за штуку капитал француза увеличился почти на $32 млрд в этом году. Таким образом Арно стал третьим человеком, чье состояние превысило $100 млрд вместе с Джеффом Безосом и Биллом Гейтсом, отмечает Bloomberg.
Активы Арно в 100,4 миллиарда долларов составляют 3% экономики Франции. Он контролирует около 50% акций LVMH и 97% акций Christian Dior. Контрольный пакет LVMH француз купил в 1988 году. В прошлом году Bloomberg признал Арно самым богатым в Европе.
В июне 2018 года Бернар занимал пятую позицию в рейтинге богачей Bloomberg с 77,7 млрд долларов. Его опережали Уоррен Баффет (82,5 млрд долларов) и Марк Цукерберг (78,7 млрд долларов).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В России обанкротились 3 тысячи компанийВчера, 17:44 - 2231 10
Парцхаладзе рассказал, когда можно будет сносить "хрущевки"Вчера, 21:06 - 2597 9
Гройсман предлагает ввести предельные цены на тепло и горячую водуВчера, 15:01 - 673 8
В Киеве реализуют больше 500 проектов, улучшающих жизнь7 ч. назад - 649 7
Людей уже не пугают колебания гривны - СологубВчера, 14:03 - 5961 7
Один из крупнейших китайских производителей смартфонов выходит на украинский рынок4 ч. назад - 4036
Парцхаладзе рассказал, когда можно будет сносить "хрущевки"Вчера, 21:06 - 2597 9
Польша готова соединить свой газопровод с украинскимВчера, 15:42 - 2554 1
В России обанкротились 3 тысячи компанийВчера, 17:44 - 2231 10
Потребительские настроения украинцев улучшаются второй месяц подряд (инфографика)7 ч. назад - 1195 3
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)Вчера, 12:10 - 1818
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1230 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1867
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1544
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 8561 14