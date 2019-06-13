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В мире изменилась тройка богатейших людей - Bloomberg

В мире изменилась тройка богатейших людей - Bloomberg

В топ-3 рейтинга самых богатых людей от Bloomberg попал французский бизнесмен Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Он подвинул с третьего места американца Уоррена Баффета.

После роста акций LVMH в среду на 2,9% до 368,8 евро за штуку капитал француза увеличился почти на $32 млрд в этом году. Таким образом Арно стал третьим человеком, чье состояние превысило $100 млрд вместе с Джеффом Безосом и Биллом Гейтсом, отмечает Bloomberg.

Активы Арно в 100,4 миллиарда долларов составляют 3% экономики Франции. Он контролирует около 50% акций LVMH и 97% акций Christian Dior. Контрольный пакет LVMH француз купил в 1988 году. В прошлом году Bloomberg признал Арно самым богатым в Европе.

В июне 2018 года Бернар занимал пятую позицию в рейтинге богачей Bloomberg с 77,7 млрд долларов. Его опережали Уоррен Баффет (82,5 млрд долларов) и Марк Цукерберг (78,7 млрд долларов).

По материалам ua.news
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