Еще один банк в Украине подключился к Apple Pay

Apple Pay стал доступен владельцам карт “Райффайзен Банк Аваль”.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“С сегодняшнего дня держатели платежных карт Mastercard и Visa, выпущенных Райффайзен Банком Аваль, получили возможность пользоваться Apple Pay – легким, безопасным и частным платежным инструментом, который меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство”, – говорится в сообщении.
Как настроить Apple Pay:
Как делать покупки с помощью Apple Pay:
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