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Еще один банк в Украине подключился к Apple Pay

Еще один банк в Украине подключился к Apple Pay

Apple Pay стал доступен владельцам карт “Райффайзен Банк Аваль”.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“С сегодняшнего дня держатели платежных карт Mastercard и Visa, выпущенных Райффайзен Банком Аваль, получили возможность пользоваться Apple Pay – легким, безопасным и частным платежным инструментом, который меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство”, – говорится в сообщении.

Выбрать карту Райффайзен Банк Аваль на Finance.ua

Как настроить Apple Pay:

  • Необходимо добавить кредитную или дебетовую платежную карту через приложение Wallet.
  • В магазинах платить с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.

Как делать покупки с помощью Apple Pay:

  • Покупки можно совершать в приложениях и веб-сайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X, iPhone XS и XS Max, а также iPhone XR для подтверждения операции через Face ID.
  • При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях.
  • Можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более поздней модели, или же непосредственно с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.
По материалам Finance.UA
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