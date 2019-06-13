Китай проверит все электромобили на предмет пожарной безопасности

Китайские власти обязали производителей электромобилей, торгующих своей техникой в стране, провести комплексную проверку безопасности проданных авто на предмет угрозы самовозгорания. Таким образом чиновники отреагировали на громкие случаи зафиксированных пожаров с участием «зеленых» автомобилей.

Об этом пишет Quartz со ссылкой на распоряжение Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

В частности, компаниям надлежит провести проверку аккумуляторов, бортовых зарядных устройств, гидроизоляции, высоковольтных проводов и прочих компонентов. Причем не только новых экземпляров, но и тех, которые уже давно колесят по дорогам.

Отчеты по результатам проведенных проверок производители должны предоставить ведомству до октября 2019 года.

К примеру, тестам нужно подвергнуть минимум 5% машин, которые используются в службах такси и другой коммерческой деятельности и проехали до 100 тыс. км. Для авто с пробегом свыше 200 тыс. км. Показатель увеличивается до 20%. Кроме того, в отношении автомобилей, по которым отмечается повышенная статистика неисправностей, доля тестируемой техники должна быть увеличена.

К последним, например, можно отнести Tesla Model S, по которой с начала года в Китае зафиксировано два случая возгорания, а также китайский электрокроссовер NIO ES8, замеченный в 3-х «пожарных» случаях.