0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Китай проверит все электромобили на предмет пожарной безопасности

Китай проверит все электромобили на предмет пожарной безопасности

Китайские власти обязали производителей электромобилей, торгующих своей техникой в стране, провести комплексную проверку безопасности проданных авто на предмет угрозы самовозгорания. Таким образом чиновники отреагировали на громкие случаи зафиксированных пожаров с участием «зеленых» автомобилей.

Об этом пишет Quartz со ссылкой на распоряжение Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

В частности, компаниям надлежит провести проверку аккумуляторов, бортовых зарядных устройств, гидроизоляции, высоковольтных проводов и прочих компонентов. Причем не только новых экземпляров, но и тех, которые уже давно колесят по дорогам.

Отчеты по результатам проведенных проверок производители должны предоставить ведомству до октября 2019 года.

К примеру, тестам нужно подвергнуть минимум 5% машин, которые используются в службах такси и другой коммерческой деятельности и проехали до 100 тыс. км. Для авто с пробегом свыше 200 тыс. км. Показатель увеличивается до 20%. Кроме того, в отношении автомобилей, по которым отмечается повышенная статистика неисправностей, доля тестируемой техники должна быть увеличена.

К последним, например, можно отнести Tesla Model S, по которой с начала года в Китае зафиксировано два случая возгорания, а также китайский электрокроссовер NIO ES8, замеченный в 3-х «пожарных» случаях.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.