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Ford назвала характеристики Mustang Shelby GT500

Ford назвала характеристики Mustang Shelby GT500

Американская компания Ford представила технические характеристики нового поколения культового спорткара Mustang Shelby GT500. Производитель заявляет, что это самый мощный Ford, разрешенный на дорогах общего пользования за всю историю.

Ранее представители компании Ford подтвердили разработку электрического кроссовера на базе Ford Mustang. Но, компания пока не собирается изменять своим традициям и хоронить самую заряженную бензиновую версию этого спорткара – Shelby GT500.

На днях американский автопроизводитель назвал технические характеристики нового поколения Mustang Shelby, и заявил, что это будет самый мощный Ford в истории, для использования на дорогах общего пользования.

Как пишет CNBC, машина получила 760 лошадиных сил мощности, 847 Нм крутящего момента, а разгон с нуля до 100 км/ч у нее займет не более трех секунд. Такие показатели выдает 5,2-литровый V8 двигатель, который должен сделать это авто конкурентом нового 700-сильного Dodge Challenger Hellcat.

Сообщается, что с целью снижения веса авто новое поколение GT500 также оснащено элементами из углеродного волокна и не имеет задних сидений. Заказать «самый мощный Ford в истории» можно будет уже осенью 2019-го.

По материалам НВ
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