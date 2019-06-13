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Нацбанк обнародовал новые требования к банкам по раскрытию данных

Нацбанк обнародовал новые требования к банкам по раскрытию данных

Национальный банк пересмотрел требования к банкам по раскрытию информации о финансовых услугах своим клиентам.

Об этом говорится в проекте «Положения об информационном обеспечении банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг», который обнародовал НБУ.

Глава НБУ Яков Смолий пообещал, что Национальный банк создаст специальное подразделение для защиты клиентов финучреждений.

Теперь же НБУ обнародовал новые требования к банкам по раскрытию информации потребителям финансовых услуг.

В документе говорится, что информация о существенных характеристиках услуг по предоставлению потребительского кредита и банковского вклада (депозита) размещается на веб-сайте банка.

Информация должна быть размещена с использованием шрифта Times New Roman 14 кегля и опцией возможности печати этой информации. Банк несет ответственность за актуальность и достоверность информации, которая предоставляется во время информационного обеспечения клиента.

Банки должны размещать на своих веб-сайтах полную информацию о пакетах финансовых услуг; о порядке рассмотрения обращений клиентов; калькуляторы потенциальных доходов и расходов клиентов от использования услуг банка и т.д.

Урегулированы требования к цветовой гамме веб-сайтов и шрифтам, чтобы часть информации сознательно не скрывалась от потребителя. Банки обязаны использовать одинаковые методы для отображения информации как о преимуществах их финансовой услуги, так и о рисках для клиента от ее использования.

Банкам запрещено ставить ссылки на неправдивую или непроверенную информацию сайтов третьих лиц.

Прописаны новые требования к рекламным продуктам банков.

Информация о финансовых услугах на сайте банка обязательно должна включать:

  • список предоставляемых финансовых услуг;
  • условия и порядок предоставления финансовых услуг;
  • стоимость, цены/тарифы, размер платы (проценты) в зависимости от вида финансовой услуги;
  • условия предоставления акционных и аналогичных по содержанию предложений, срок их действия;
  • информацию о праве клиента отказаться от договора на оказание финансовой услуги;
  • сумму (лимит), на которую лицу может быть оказана финансовая услуга (от минимальной до максимальной), а также срок (от минимального до максимального);
  • информацию о наличии в списке дополнительных и сопроводительных услуг банка, кредитных посредников (при наличии) и третьих лиц, включая стоимость их услуг;
  • название коммерческого агента (в случае предоставления финуслуги при его участии);
  • ссылка на веб-страницу банка, где размещен договор о предоставлении финансовой услуги;
  • калькулятор;
  • предупреждение о возможных последствиях для клиента в случае использования финансовой услуги или невыполнения ею обязательств по договору; порядке налогообложения доходов от финансовой услуги; запрете банку требовать от клиента покупать товары или услуги банка или у связанных с ним лиц как обязательном условии предоставления финансовой услуги (кроме предоставления пакета финансовых услуг); запрете банку вносить изменения в договор с клиентом в одностороннем порядке, если такая опция отсутствует в договоре или законе; необходимости предоставления клиентом предварительного согласия на получение рекламных материалов через дистанционные каналы коммуникации;
  • рекомендации по безопасному использованию систем дистанционного обслуживания банка; избежания случаев повышенного риска убытков для пользователя электронного платежного средства; выявлению фишинговых сайтов;
  • сообщения о необходимости срочного информирования клиентом банка о потере электронного платежного средства; несанкционированном доступе или изменении информации клиента в системах дистанционного обслуживания; выявлении фишинговых сайтов;
  • кодекс поведения (этики) банка;
  • политика банка относительно конфиденциальности и защиты персональных данных.
По материалам Финансовый клуб
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