Нацбанк обнародовал новые требования к банкам по раскрытию данных

Национальный банк пересмотрел требования к банкам по раскрытию информации о финансовых услугах своим клиентам.

Об этом говорится в проекте «Положения об информационном обеспечении банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг», который обнародовал НБУ.

Глава НБУ Яков Смолий пообещал, что Национальный банк создаст специальное подразделение для защиты клиентов финучреждений.

Теперь же НБУ обнародовал новые требования к банкам по раскрытию информации потребителям финансовых услуг.

В документе говорится, что информация о существенных характеристиках услуг по предоставлению потребительского кредита и банковского вклада (депозита) размещается на веб-сайте банка.

Информация должна быть размещена с использованием шрифта Times New Roman 14 кегля и опцией возможности печати этой информации. Банк несет ответственность за актуальность и достоверность информации, которая предоставляется во время информационного обеспечения клиента.

Банки должны размещать на своих веб-сайтах полную информацию о пакетах финансовых услуг; о порядке рассмотрения обращений клиентов; калькуляторы потенциальных доходов и расходов клиентов от использования услуг банка и т.д.

Урегулированы требования к цветовой гамме веб-сайтов и шрифтам, чтобы часть информации сознательно не скрывалась от потребителя. Банки обязаны использовать одинаковые методы для отображения информации как о преимуществах их финансовой услуги, так и о рисках для клиента от ее использования.

Банкам запрещено ставить ссылки на неправдивую или непроверенную информацию сайтов третьих лиц.

Прописаны новые требования к рекламным продуктам банков.

Информация о финансовых услугах на сайте банка обязательно должна включать: