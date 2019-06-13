Нацбанк обнародовал новые требования к банкам по раскрытию данных

Национальный банк пересмотрел требования к банкам по раскрытию информации о финансовых услугах своим клиентам.
Об этом говорится в проекте «Положения об информационном обеспечении банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг», который обнародовал НБУ.
Глава НБУ Яков Смолий пообещал, что Национальный банк создаст специальное подразделение для защиты клиентов финучреждений.
Теперь же НБУ обнародовал новые требования к банкам по раскрытию информации потребителям финансовых услуг.
В документе говорится, что информация о существенных характеристиках услуг по предоставлению потребительского кредита и банковского вклада (депозита) размещается на веб-сайте банка.
Информация должна быть размещена с использованием шрифта Times New Roman 14 кегля и опцией возможности печати этой информации. Банк несет ответственность за актуальность и достоверность информации, которая предоставляется во время информационного обеспечения клиента.
Банки должны размещать на своих веб-сайтах полную информацию о пакетах финансовых услуг; о порядке рассмотрения обращений клиентов; калькуляторы потенциальных доходов и расходов клиентов от использования услуг банка и т.д.
Урегулированы требования к цветовой гамме веб-сайтов и шрифтам, чтобы часть информации сознательно не скрывалась от потребителя. Банки обязаны использовать одинаковые методы для отображения информации как о преимуществах их финансовой услуги, так и о рисках для клиента от ее использования.
Банкам запрещено ставить ссылки на неправдивую или непроверенную информацию сайтов третьих лиц.
Прописаны новые требования к рекламным продуктам банков.
Информация о финансовых услугах на сайте банка обязательно должна включать:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Герус заявил о «фактической ликвидации» формулы Роттердам+ (инфографика)Вчера, 12:01 - 2184 6
В России обанкротились 3 тысячи компанийВчера, 17:44 - 1747 5
Парцхаладзе рассказал, когда можно будет сносить "хрущевки"Вчера, 21:06 - 1647 4
Людей уже не пугают колебания гривны - СологубВчера, 14:03 - 5239 3
Потребительские настроения украинцев улучшаются второй месяц подряд (инфографика)2 ч. назад - 413 2
Людей уже не пугают колебания гривны - СологубВчера, 14:03 - 5239 3
Либерализация от НБУ: отменена обязательная продажа валютной выручки бизнесом (инфографика)Вчера, 10:01 - 2567 2
Польша готова соединить свой газопровод с украинскимВчера, 15:42 - 2385 1
Прибыльные гривневые вкладыВчера, 13:10 - 2223 2
Герус заявил о «фактической ликвидации» формулы Роттердам+ (инфографика)Вчера, 12:01 - 2184 6
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)Вчера, 12:10 - 1482
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1182 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1839
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1523
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 8465 14