В Виннице собирают троллейбусы с автономным ходом

В Виннице планируют собрать на базе троллейбусного депо “Винницкой транспортной компании” три троллейбуса с автономным ходом.
Об этом сообщает Пассажирский транспорт.
12 июня 2019 года КП “Винницкая транспортная компания” объявила тендер в системе ProZorro на закупку трех кузовов троллейбусов с низким уровнем пола (машинокомплекты). Ожидаемая стоимость закупки – 9,6 млн гривен.
До этого, 23 мая 2019 года, ВТК объявила тендер на закупку трех комплектов электрооборудования для управления тяговым асинхронным двигателем троллейбуса. Более низкую цену в процессе аукциона предложила компания “Политехносервис” – за три комплекта системы управления тяговым электродвигателем запросили 3,845 млн гривен. Однако 18 июня 2019 года тендерный комитет “Винницкой транспортной компании” отменил результаты тендера и решил провести его повторно.
4 июня 2019 года был объявлен тендер по закупке трех тяговых асинхронных электродвигателей для троллейбуса. “Винницкая транспортная компания” предварительно оценила 3 электродвигателя 6ДТА.1 У2 либо их аналоги в 990 тыс. гривен.
На электронном аукционе компания ООО “БКМ-Украина” выставила за них цену в 933,3 тыс гривен и стала победителем аукциона.
Еще ранее “Винницкая транспортная компания” провела тендер по закупке 3 комплектов токоприемников (штанг) для троллейбусов. Поставлять их будет львовская компания “Интерпет”, обойдутся три комплекта штанг в 450 тыс гривен.
Закупки основных узлов и агрегатов для сборки винницкого троллейбуса позволяют приблизительно оценить его стоимость. Итак, кузов для будущего троллейбуса обойдется максимум в 3,2 млн гривен, комплект оборудования для управления тяговым электродвигателем – в 1,282 млн гривен, тяговый двигатель – в 311 тыс гривен, комплект штанг – 150 тыс гривен.
Таким образом основные узлы троллейбуса обойдутся ВТК в 4,943 млн гривен. К этой сумме необходимо прибавить также стоимость статического преобразователя для питания бортового низковольтного оборудования и компрессора (порядка 50 тыс гривен), а также самого компрессора (приблизительно такая же сумма).
В итоге стоимость лишь одних комплектующих для сборки троллейбуса в условиях депо составит более 5 млн гривен.
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