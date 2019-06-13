Межбанк: среда завершилась ростом курса

Среда на валютном межбанке прошла достаточно противоречиво, хотя и по сценарию, описанному в утреннем прогнозе.
Объемы операций выросли как за счет обязательных продаж сразу за несколько дней (фактически последняя дата действия этого требования НБУ), так и из-за бюджетных расчетов клиентов.
Компаниям надо было закрыть свои обязательства в гривне перед государством по налогам и они активно продавали валюту.
Также были замечены с ее продажей и нерезиденты, которые рассчитывались за купленные во вторник ОВГЗ. Именно одновременный выход всех продавцов в начале сессии и провалил кратковременно котировки покупки доллара ниже уровня в 26,30 гривне в самом начале торгов.
Но как только это произошло – на межбанк опять же одновременно вышли крупные покупатели (в том числе и НБУ в “анонимном” формате через Matching), что быстро удержало доллар от дальнейшего падения, а к концу сессии и окончательно восстановило его утраченные с утра позиции и затем даже чуть приподняло курс выше утренних значений.
После утренней кратковременной игры “на понижение” – спекулянты остановились на работе в формате «в две стороны» и особого влияния на рынок сегодня не оказали.
Ход торгов:
В самом начале сессии предложение прогнозируемо превышало спрос и доллар понизился к 11:00 со стартовых 26,31/26,35 до 26,30/26,325 гривен, а к 12 часам еще чуть ниже — до 26,30/26,32.
Продавцы были психологически готовы еще немного двигаться вниз по цене, но тут на торги вышли несколько крупных игроков (в том числе по наблюдениям участников торгов и Нацбанк) с выкупом доллара. Совместно они быстро переварили весь излишек предложения, и уже к обеду курс подрос до 26,34/26,37 гривен,а к 14:00 – до 26,345/26,375.
Лишь к концу дня котировки на единичных сделках на небольшие суммы еще выросли до 26,35/26,38 гривен, а завершилась сессия по доллару на уровне 26,355/26,38.
Главные события 19 июня на межбанке:
1) Проседание доллара с утренних 26,31/26,35 гривен до 26,30/26,325 к 12 часам и затем постепенный рост курса до 26,355/26,38 к моменту завершения сессии;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но был замечен по информации участников рынка с выкупом доллара через Matching;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,3131 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 20 июня установлен на уровне 26,334256.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,34 / 26,37
евро – 29,51 / 29,55
российский рубль – 0,4114 / 0,4121
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1216 / 1,1217
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