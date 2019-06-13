Fujifilm выпустила камеру для фотографий со звуком

Японская компания Fujifilm выпустила камеру Instax Mini LiPlay, которая способна захватывать звук при создании мгновенных фотографий.
Об этом сообщает Bird In Flight.
Фотоаппарат преобразует звук в QR-код, который появляется на снимке. Таким образом, с помощью приложения на смартфоне можно узнать, какой звук сопровождал фотографию.
Самая маленькая и легкая камера в линейке Instax позволяет просматривать изображения перед их публикацией, добавлять один из шести фильтров и одну из 30 фоторамок.
Печать снимка занимает 12 секунд.
Также у пользователей есть возможность напечатать мгновенную фотографию, передав ее по Bluetooth со смартфона на фотоаппарат. Сделать снимок можно удаленно, поставив камеру в нужное место и нажав кнопку с помощью приложения на смартфоне.
В Fujifilm отмечают, что одной полной зарядки устройства хватит на то, чтобы создать 100 мгновенных фотографий.
Камера появится в продаже с 14 июня по цене 160 долларов.
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