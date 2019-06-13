BMW отказывается от выпуска минивэнов

Компания BMW отказывается от выпуска следующих поколений минивэнов второй серии Active Tourer и Gran Tourer.

Об этом сообщает AutoTimesNews со ссылкой на слова вице-президента BMW по управлению продуктами Питера Хенриха.

Он заявил, что эти минивэны не входят в ядро моделей, формирующих баварский бренд, и добавил, что BMW постарается перевести поклонников этих авто на большие и вместительные кроссоверы.

По его словам, Active Tourer и Gran Tourer привели новых покупателей к марке BMW, но все же они не получат прямой замены, по крайней мере, в обозримом будущем. Покупатели все еще смогут приобрести эти авто в ближайшие пару лет – минивэны были обновлены только в 2018 году.

Отказаться от Active Tourer на пять мест и семиместного Gran Tourer в компании решили из-за серьезного обвала продаж. В конце 2017 года спрос на эти автомобили составил 85 тысяч единиц, а в 2018 году – 68 тысяч. По состоянию на 2019 год продажи минивэнов еще больше просели.