В Луганской области подорвали инкассаторов ПриватБанка

Сегодня утром, 19 июня, в районе поселка Врубовка Попаснянского района Луганской области подорвали инкассаторский автомобиль ПриватБанка.
Как сообщили в службе безопасности ПриватБанка, подрыв автомобиля был осуществлен самодельным управляемым взрывным устройством.
«Благодаря профессиональным действиям сотрудников инкассации, работники банка и денежные средства были своевременно заблокированы в безопасном бронированном отсеке авто. На место происшествия был направлен резервный инкассаторский автомобиль», – сообщили в учреждении.
В банке отметили, что осколками от взрыва повреждена часть инкассаторского автомобиля, но экипаж не пострадал.
ПриватБанк обещает вознаграждение 50 тыс. грн за любую информацию о личностях подрывников.
На месте происшествия работает полиция.
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