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В Луганской области подорвали инкассаторов ПриватБанка

В Луганской области подорвали инкассаторов ПриватБанка

Сегодня утром, 19 июня, в районе поселка Врубовка Попаснянского района Луганской области подорвали инкассаторский автомобиль ПриватБанка.

Как сообщили в службе безопасности ПриватБанка, подрыв автомобиля был осуществлен самодельным управляемым взрывным устройством.

«Благодаря профессиональным действиям сотрудников инкассации, работники банка и денежные средства были своевременно заблокированы в безопасном бронированном отсеке авто. На место происшествия был направлен резервный инкассаторский автомобиль», – сообщили в учреждении.

В банке отметили, что осколками от взрыва повреждена часть инкассаторского автомобиля, но экипаж не пострадал.

ПриватБанк обещает вознаграждение 50 тыс. грн за любую информацию о личностях подрывников.

На месте происшествия работает полиция.

По материалам Финансовый клуб
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