Людей уже не пугают колебания гривны - Сологуб

В Национальном банке Украины считают, что гривна стабилизировалась после кризиса 2014-2015 годов, а украинцы обращают все меньше внимания на колебания курса валют.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб в интервью DW.

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“Мы внимательно смотрим на тренды обменного курса, на так называемые показатели волатильности и видим, что они не сильно отличаются от уровня волатильности польского злотого или чешской кроны к американскому доллару. Но возвращение доверия к национальной валюте – это длительный процесс. Раньше, когда гривна начинала расти, все начинали покупать валюту, потому что думали, что будет хуже”, – рассказывает Дмитрий Сологуб.

По его словам, в этом году амплитуда колебаний была с 28,2 гривны за доллар до 26,1.

“Мы видели колебания в диапазоне 9 процентов. Если вспомнить ситуацию три-четыре года назад, людей пугали колебания в несколько копеек. Но нынешняя ситуация более здоровая, потому что на валютном рынке спрос и предложение не всегда совпадают”, – комментирует заместитель главы Нацбанка.