Темпы роста доходов украинцев замедлятся - прогноз Нацбанка

В 2019 году рост доходов населения продолжается, хотя и замедляется.
Об этом говорит “Отчет о финансовой стабильности”, опубликованный на сайте Национального банка Украины.
Читайте также: Премьер сообщил о двукратном увеличении зарплат украинцев
“Причина – снижение темпа роста экономики Украины и уменьшение конкуренции украинских работников среди работодателей на внутреннем рынке и за рубежом”, – говорится в отчете.
В сочетании с незначительным (на 12%) повышением минимальной заработной платы с 1 января этого года это привело к тому, что в I квартале прирост номинальной и реальной заработной платы составил соответственно 20,8% и 10,9%. По оценкам НБУ, к концу года рост реальной зарплаты замедлится. Однако платежеспособность населения будет расти благодаря как увеличению дохода работающих граждан, так и просмотра пенсий.
Также отмечается, что в 2018 году реальный располагаемый доход домохозяйств вырос на 9,9%, что лишь на 0.6 п.п. ниже, чем годом ранее.
“Основная движущая сила – рост заработной платы почти на четверть, вместе со снижением темпа инфляции. Больше всего зарплата выросла в реальном секторе и государственном управлении”, – поясняется в отчете.
Индексация социальных пособий также положительно повлияла на доходы: проведение пенсионной реформы обеспечило повышение пенсий в среднем на 35,6% г/г, в частности для военнослужащих – более чем на 50%, в то же время были пересмотрены пенсии работающим пенсионерам, добавили в НБУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром рассказал, на каких условиях готов проводить переговоры с НафтогазомВчера, 20:00 - 1468 7
ФГВФЛ дал советы, как накопить на отпускВчера, 08:08 - 1813 7
Процентные ставки по кредитам в ломбардах превысили 200% годовых - регуляторВчера, 13:13 - 1859 4
Суд освободил часть предпринимателей от уплаты ЕСВВчера, 15:44 - 2822 3
В Европе появился новый лоукост перевозчик - BlaBlaBusВчера, 15:15 - 2090 3
Суд освободил часть предпринимателей от уплаты ЕСВВчера, 15:44 - 2822 3
В Европе появился новый лоукост перевозчик - BlaBlaBusВчера, 15:15 - 2090 3
Tesla распродает подержанные авто с двухлетней гарантией3 ч. назад - 1984 1
Процентные ставки по кредитам в ломбардах превысили 200% годовых - регуляторВчера, 13:13 - 1859 4
Газпром рассказал, на каких условиях готов проводить переговоры с НафтогазомВчера, 20:00 - 1468 7
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)Около часа назад - 118
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1069 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1779
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1485
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 8260 14