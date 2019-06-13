Темпы роста доходов украинцев замедлятся - прогноз Нацбанка

В 2019 году рост доходов населения продолжается, хотя и замедляется.

Об этом говорит “Отчет о финансовой стабильности”, опубликованный на сайте Национального банка Украины.

Читайте также: Премьер сообщил о двукратном увеличении зарплат украинцев

“Причина – снижение темпа роста экономики Украины и уменьшение конкуренции украинских работников среди работодателей на внутреннем рынке и за рубежом”, – говорится в отчете.

В сочетании с незначительным (на 12%) повышением минимальной заработной платы с 1 января этого года это привело к тому, что в I квартале прирост номинальной и реальной заработной платы составил соответственно 20,8% и 10,9%. По оценкам НБУ, к концу года рост реальной зарплаты замедлится. Однако платежеспособность населения будет расти благодаря как увеличению дохода работающих граждан, так и просмотра пенсий.

Также отмечается, что в 2018 году реальный располагаемый доход домохозяйств вырос на 9,9%, что лишь на 0.6 п.п. ниже, чем годом ранее.

“Основная движущая сила – рост заработной платы почти на четверть, вместе со снижением темпа инфляции. Больше всего зарплата выросла в реальном секторе и государственном управлении”, – поясняется в отчете.

Индексация социальных пособий также положительно повлияла на доходы: проведение пенсионной реформы обеспечило повышение пенсий в среднем на 35,6% г/г, в частности для военнослужащих – более чем на 50%, в то же время были пересмотрены пенсии работающим пенсионерам, добавили в НБУ.