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Межбанк: ожидаем напряженный день

Межбанк: ожидаем напряженный день

Среда на валютном рынке пройдет достаточно активно и напряженно. У клиентов остается достаточно мало рабочих дней до конца месяца и они будут ускоряться в своих производственных задачах, а также расчетах из-за скорых очередных трехдневных праздников. Это увеличит статистику торгов и приведет к некоторой нервозности на рынке, особенно в дни налоговых расчетов, получения возмещений НДС и в последние рабочие дни месяца.

Сегодня тоже достаточно сложный день. На поведение рынка будут влиять следующие факторы:

1) Будет проведена последняя обязательная продажа сразу за несколько дней (после трехдневных выходных и зачисления вчера валютных поступлений на счета экспортеров). НБУ вчера отменил норму 30% продаж от поступлений валютной выручки и фактически с завтрашнего дня этот фактор уже не будет влиять на рынок. Но сегодня это еще сработает;

2) Результаты аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Тут достаточно интересная ситуация. С одной стороны – общий объем проданных бумаг (7,9 млрд гривен в эквиваленте) весьма большой, что позитивно влияет на рынок.

С другой стороны – большинство было продано в долларах и евро, а в гривне всего 1,9 млрд, что очень мало с точки зрения потребности нерезидентов в гривне для ее покупки. Иностранцы в таком случае уже не особо будут сбрасывать валюту на торгах, чтобы обеспечить сегодня расчеты по этим гривневым облигациям. Так что тут особого подспорья для нацвалюты не будет;

3) Бюджетные операции клиентов. Пожалуй, самый главный союзник для гривны сегодня. Клиентам надо рассчитываться по налогам и они будут продавать валюту, чтобы покрыть свои обязательства перед государством. Это будет укреплять курс нацвалюты.

4) Поведение наличного рынка. Тут пока без изменений. Своей игры обменки сейчас не ведут и продолжают оставаться «поставщиком дешевой валюты» на межбанк через операции банков по валютной позиции.

Мы прогнозируем на среду объем операций на межбанке в пределах до 440 млн долларов при заключении до 630 сделок и коридор по доллару в пределах 26,25-26,40 гривен.

Спекулянты снова будут работать «в две стороны», но при малейших возможностях постараются сыграть “на понижение”. У НБУ будет возможность выкупать доллар на межбанке в резервы, чем он и воспользуется.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,36 / 26,39
евро – 29,52 / 29,54
российский рубль – 0,4121 / 0,4126

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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