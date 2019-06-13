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Крупный авиационный холдинг приобретет 200 самолетов Boeing 737 MAX

Крупный авиационный холдинг приобретет 200 самолетов Boeing 737 MAX

Международный авиационный холдинг International Airlines Group (IAG) объявил о планах приобрести 200 самолетов Boeing 737 MAX. Полеты этой модели запретили во всем мире, поскольку в 2018 и 2019 годах произошли две катастрофы 737 MAX, в которых погибли 346 человек.

Об этом сообщается на сайте компании Boeing.

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Как отмечает пресс-служба, компании обсудили соглашение на международном авиасалоне в Ле Бурже, что в 12 км к северо-востоку от Парижа, и подписали документ о намерении сторон. В Boeing уточнили, что сумма сделки составит около 24 миллиардов долларов.

Гендиректор IAG Уильям Уолш заявил о своей уверенности в том, что Boeing в ближайшее время получит одобрение регулирующих органов и 737 MAX будет возвращен в эксплуатацию. По его словам, холдинг планирует закупить самолеты модификаций 737 MAX 8 и MAX 10.

По материалам hromadske.tv
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