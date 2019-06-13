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Нацбанк подвергся DDoS атаке

Нацбанк подвергся DDoS атаке

Национальный банк вчера, 18 июня, находился под внешней DDoS атакой.

Об этом сообщает 18 июня пресс-служба банка в Facebook.

Как говорится в сообщении, Национальный банк находился под внешней DDoS атакой. Поэтому официальный сайт Национального банка временно работал в ограниченном режиме.

В НБУ уверяют, что сейчас критически важная электронная инфраструктура банка работает в обычном режиме. В том числе – система электронных платежей, которой пользуются банки; электронная почта и внутренняя компьютерная сеть НБУ.

По материалам Finance.UA
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