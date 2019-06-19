Microsoft планирует добавить в клавиатуру новую кнопку

Компания Microsoft рассматривает возможность добавления клавиши Office к клавиатурам. Новая клавиша должна облегчить быстрый обмен документами и файлами в интернете.

Об этом пишет The Verge.

В Microsoft планируют, что клавиша заменит вторичную клавишу Windows на правой стороне клавиатуры или клавишу выделенного меню.

Сейчас, как обнаружила WalkingCat, компания проводит опрос среди тестеров клавиши Office и получает отзывы о том, как она работает. Вероятно, Microsoft тестирует концепцию с последним обновлением Windows 10 мая 2019.