Microsoft планирует добавить в клавиатуру новую кнопку

Компания Microsoft рассматривает возможность добавления клавиши Office к клавиатурам. Новая клавиша должна облегчить быстрый обмен документами и файлами в интернете.
Об этом пишет The Verge.
В Microsoft планируют, что клавиша заменит вторичную клавишу Windows на правой стороне клавиатуры или клавишу выделенного меню.
Сейчас, как обнаружила WalkingCat, компания проводит опрос среди тестеров клавиши Office и получает отзывы о том, как она работает. Вероятно, Microsoft тестирует концепцию с последним обновлением Windows 10 мая 2019.
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