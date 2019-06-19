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Hummer получил шанс на возрождение и смену имиджа

Hummer получил шанс на возрождение и смену имиджа

Концерн General Motors может возобновить серийное производство внедорожников Hummer, сообщает Bloomberg. Причем в этом случае «Хаммеры» получат электрическую силовую установку.

Идея выпуска электрического Hummer может показаться такой же странной, как изготовление безалкогольного виски. Внедорожники этого бренда невозможно представить без двигателя внутреннего сгорания. Но времена меняются… General Motors планирует до 2023 года разработать и выпустить на рынок 20 новых глобальных электромобилей. Возможно, среди них будет и электрический «Хаммер».

«Я люблю Hummer. Однако, я не уверен, что его нужно возрождать. Мы пока изучаем все возможности», — сказал недавно Марк Ройс, глава General Motors.

Боссы американского автогиганта пока ещё не приняли окончательное решение по этому вопросу, так что электрический «Хаммер» все-таки может раньше или позже появиться в продаже.

GM сейчас выпускает несколько полноразмерных внедорожников. Это, например, Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade и GMC Sierra. Любой из них может получить электрическую силовую установку.

Напомним, что GM прекратил продавать внедорожники Hummer в 2010 году. На них упал спрос из-за того, что они потребляли слишком много топлива. В 2010 году в США продали всего 4 000 «Хаммеров» (в 2006 году – более 71 тыс. единиц).

По материалам autonews.ua
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