На видео показали электрический «Гелик» за 550 евро

Mercedes только готовится к переходу на электромобили, а его поклонники уже мечтают про электрические внедорожники. Например, про Mercedes G-class. Оказывается, «Гелендваген» может быть очень интересным с электрической силовой установкой.

К сожалению, длина такой машины, у которой, кстати, польские номерные знаки, составляет всего 58 см, а ширина – 23 см. Правда, у нее есть одно очень большое достоинство – цена. Стоит такой электрический внедорожник всего 550 евро. За такие деньги в нашей стране можно купить самый настоящий автомобиль, причем он будет, как говорится, на ходу.

Напомним, что в 2018 году компания Mercedes начала серийное производство Mercedes G-class нового поколения. Знаменитый немецкий внедорожник сохранил свой классический «квадратный» дизайн кузова, но получил при этом некоторые современные элементы кузова, а также обновленный салон и передовые технологии.

В результате, новый «Гелик» удачно сочетает в себе ретро-дизайн и современные технологии. Он также получил модернизированные двигатели.