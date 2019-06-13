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Представлен Renault Zoe с увеличенным запасом хода

Представлен Renault Zoe с увеличенным запасом хода

Компания Renault официально представила электромобиль Renault Zoe нового (второго) поколения. У него запас хода достигает теперь 390 км, что на 90 км больше, чем у модели первого поколения.

Внешне Renault Zoe второго поколения отличается от модели первого поколения новым капотом, новой решеткой радиатора, видоизмененным передним бампером, новыми колесными дисками и задними фонарями. Уже в базовой комплектации есть светодиодные фары. В целом, этот французский электрокар стал более красивым и стильным, чем раньше.

Стал лучше и салон. В базовой комплектации есть новый 10-дюймовый дисплей, а также много другого полезного оборудования. Кстати, салон теперь отделан более высококачественными материалами, чем раньше. Например, используется более качественный пластик.

Но самое главное, новая Zoe теперь проезжает на одной подзарядке батареи на 90 км больше, чем раньше — 390 км. Этого французам удалось добиться благодаря новой батареи на 52 кВт/ч (раньше ёмкость батареи достигала 41 кВт/ч).

Кроме того, французский электрокар получил новый электромотор мощностью 108 или 135 л.с., в зависимости от версии. Поэтому он в топовой версии до 100 км/ч разгоняется менее чем за 10 секунд при максимальной скорости 140 км/ч.

По материалам autonews.ua
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