Газпром рассказал, на каких условиях готов проводить переговоры с Нафтогазом

Газпром предлагает Украине «нулевой вариант» урегулирования судебных споров, заявил начальник юридического департамента российской компании Сергей Кузнец.

Он рассказал, что председатель правления Газпрома Алексей Миллер еще в январе на трехсторонних консультациях с участием Европейской комиссии предложил Нафтогазу Украины «нулевой вариант». Однако, по его словам, украинская сторона хочет сохранить свой выигрыш в деле о контракте на транзит и отказаться только от исков о будущем транзите.

«Алексей Борисович Миллер это озвучил, что мы готовы рассмотреть нулевой вариант и вернуться к переговорам с „чистого листа“. Но украинская сторона заявила, что хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения. Они говорят: давайте оставим как есть решение, которое вынесено в нашу пользу, а откажемся от наших будущих требований и заключим на их основе мировое соглашение», — сообщил Кузнец.

Под будущими требованиями Нафтогаза подразумевается иск от июля 2018 года с требованием о пересмотре тарифа на транзит газа через территорию Украины с 18 марта 2018 года и взыскании $11,58 млрд за период с 18 марта 2018 года до окончания срока действия существующего контракта на транзит.

«Но это напоминает анекдот про Винни-Пуха, который говорит: нам поровну прислали 10 апельсинов, свои 8 я уже съел», — сказал юрист.

Кузнец добавил, что Газпром готов при желании Киева обсуждать урегулирование спора на честных равноправных условиях, отметив, что пока условия для такой дискуссии не складываются.

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил исковые требования Нафтогаза к Газпрому из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены, однако Газпром не выполняет решение суда.